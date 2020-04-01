Италия

Уругваец высказал свое мнение об одноклубнике.

Защитник Интера Диего Годин заявил, что у нападающего "нерадзурри" Лаутаро Мартинеса есть все, чтобы стать топ-форвардом мира.

Лаутаро похож на Луиса и Серхио Агуэро. Он учится играть всем телом, великолепно чувствует игра, будучи даже спиной к мячу. Он высококлассный футболист".

"У его уверенности высокий потолок, и он созревает с каждым матчем. В нем можно заметить качества, которые есть у игроков, значительно старших, чем он", — сказал Годин ESPN.

На счету уругвайца 25 поединков в футболке Интера во всех турнирах, в которых он смог отметиться результативной передачей.

Ранее сообщалось, что в будущее трансферное окно Годин может переехать в английскую Премьер-лигу.