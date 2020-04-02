Шведский форвард еще не знает, закончит ли он карьеру после этого сезона.
Златан Ибрагимович, Getty Images
02 апреля 2020, 00:03
Нападающий Милана Златан Ибрагимович прокомментировал слухи о том, что он покинет Милан или даже вовсе завершит карьеру.
"Посмотрим. Я еще не принял решения о будущем. Каждый день происходит что-то новое", — цитирует Златана Джанлука Ди Марцио со ссылкой на Dagbladet.
"Коронавирус был непредвиденным. Жалко, что чемпионаты остановились, но нужно уважать правила и сохранять терпение".
Ибрагимович вернулся в Милан по ходу текущего сезона. На его счету четыре гола в 10 матчах за "дьяволов".