Италия

Шведский форвард еще не знает, закончит ли он карьеру после этого сезона.

Нападающий Милана Златан Ибрагимович прокомментировал слухи о том, что он покинет Милан или даже вовсе завершит карьеру.

"Посмотрим. Я еще не принял решения о будущем. Каждый день происходит что-то новое", — цитирует Златана Джанлука Ди Марцио со ссылкой на Dagbladet.

"Коронавирус был непредвиденным. Жалко, что чемпионаты остановились, но нужно уважать правила и сохранять терпение".

Ибрагимович вернулся в Милан по ходу текущего сезона. На его счету четыре гола в 10 матчах за "дьяволов".