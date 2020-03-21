Италия

Швед может повесить бутсы на гвоздь.

Нападающий Милана Златан Ибрагимович раздумывает о завершении карьеры футболиста, сообщает издание Gazzetta Dello Sport.

Контракт опытного форварда с итальянским клубом истекает в июне этого года, и он не планировал его продлевать. Теперь же шведский футболист и вовсе может завершить выступления на профессиональном уровне.

В текущем сезоне 38-летний игрок провел 10 поединков в футболке "россонери", отличившись четырьмя голами и одним ассистом.

Ранее сообщалось, что Милан планирует подписать Милика в случае ухода Ибрагимовича.

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