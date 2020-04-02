Италия

Француз будет в Турине до 2021 года.

Хавбек туринского Ювентуса Блез Матюиди будет выступать за чемпионов Италии еще как минимум один сезон.

По сообщениям Goal.com, француз заключил со "старой синьорой" новый контракт до 2021 года, обновив соглашение, которое истекало предстоящим летом.

Примечательно, что новый контракт был подписан еще 14 февраля, однако ни клуб, ни сам игрок официально об этом не сообщали. О новом соглашении сторон стало известно исходя из недавнего полугодового финансового отчета Ювентуса.

Напомним, Матюиди является одним из тех игроков, кто заразился коронавирусом, о чем стало известно 17-го марта.

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