Полузащитник Ювентуса Блез Матюиди заразился вирусом COVID-19.
БЛЕЗ МАТЮИДИ, GETTY IMAGES
17 марта 2020, 20:30
Тест выявил у Блеза Матюиди коронавирус, сообщил официальный сайт Ювентуса.
Вслед за Даниэлем Ругани, COVID-19 обнаружен и у другого футболиста итальянской команды.
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"Матюиди сдал положительный тест на коронавирус. Он находится в изоляции дома, без симптомов и в порядке", — гласит заявление пресс-службы "бьянконерри".
Ранее сообщалось, что возобновление первенства Серии А могут отложить еще на неделю.
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