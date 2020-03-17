Италия

Полузащитник Ювентуса Блез Матюиди заразился вирусом COVID-19.

Тест выявил у Блеза Матюиди коронавирус, сообщил официальный сайт Ювентуса.

Вслед за Даниэлем Ругани, COVID-19 обнаружен и у другого футболиста итальянской команды.

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"Матюиди сдал положительный тест на коронавирус. Он находится в изоляции дома, без симптомов и в порядке", — гласит заявление пресс-службы "бьянконерри".

Ранее сообщалось, что возобновление первенства Серии А могут отложить еще на неделю.

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