Италия

В ближайшее трансферное окно между Миланом и Бенфикой может состояться крупная сделка.

Бенфика заинтересована в подписании полузащитника Милана и сборной Бразилии Лукаса Пакета, утверждает Calciomercato. "Россонери" оценивают игрока в 28 млн евро.

Португальские "орлы" считают такую сумму завышенной. Однако осуществлению трансфера может помочь интерес Милана к Флорентину Луишу. Будет это прямой обмен или же кому-то придется доплатить, пока неизвестно.

22-летний Пакета в этом сезоне отметился только одним ассистом в 17 играх Серии А. 20-летний опорник Флорентину сделал столько же результативных передач в семи играх чемпионата Португалии.

Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Facebook, Instagram и Twitter.