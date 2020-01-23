Португалия

Флорентину Луиш заинтересовал тренерский штаб "россонери".

Опорный полузащитник Бенфики Флорентину Луиш попал в сферу интересов Милана. Об этом сообщает Calciomercato.

По информации источника, руководство "россонери" уже сделало лиссабонскому клубу предложение по 20-летнему португальцу, который пока не является регулярным игроком основного состава.

Милан намерен взять Флорентину в аренду на полтора года с последующим правом выкупа. Примечательно, что в контракте хавбека, истекающего летом 2024 года, прописана клаусула 100 млн евро.

В текущем сезоне Флорентину провел за Бенфику 12 поединков, в которых результативными действиями не отличился.

Напомним, что в 1/16 Лиги Европы противостоять клубу из Лиссабона будет Шахтер. Матч Шахтер — Бенфика состоится 20 февраля в 19:55 по киевскому времени.

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