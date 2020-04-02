Италия

Форвард может вскоре покинуть Европу.

Агент нападающего ПСЖ Эдинсона Кавани подтвердил, что ряд команд из Южной Америки заинтересованы в услугах игрока.

"Честно говоря, все может случиться, потому что есть много клубов, заинтересованных в Эдинсоне".

"Наполи? На данный момент не было контакта с "партенопеи". Мы уже получили значительный интерес из Южной Америки, а именно от Палмейраса, Фламенго, Интернасьоналя и Бока Хуниорс", — сказал агент CalcioNapoli1926.it.

Ранее директор Бока Хуниорс подтвердил, что клуб надеется заключить контракт с уругвайским футболистом.