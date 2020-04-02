Италия

Член тренерского штаба Ювентуса вербует в свои ряды легендарного голкипера.

Экс-защитник, а ныне тренер Юве Андреа Бардзальи рассказал, как поменялось отношение к нему со стороны бывших партнеров.

"Кьеллини – единственный, кто по-прежнему называет меня Бардзальоне, но я ему разрешаю", — цитирует Андреа Football Italia.

"Лео Бонуччи называет меня "Мистер", но еле скрывает улыбку. Немножко странно работать с теми, с кем я играл. Но если я даю совет, они с радостью его принимают".

"Я уговариваю Буффона закончить карьеру и стать тренером. Но он, если честно, в отличной форме То же касается и Джорджо Кьеллини. Благодаря этому он смог быстро восстановиться после травмы".

Ювентус на момент остановки Серии А лидировал, опережая Лацио на одно очко.

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