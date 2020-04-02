Похоже, "нерадзурри" не планируют отпускать своего игрока.
Лаутаро Мартинес, getty images
02 апреля 2020, 21:28
Вице-президент Интера Хавьер Дзанетти высказал свое мнение об игре нападающего команды Лаутаро Мартинеса, заявив, что не хотел бы ухода форварда.
"Мне очень приятно говорить о Лаутаро. Мы подписали его, когда он был самым многообещающим игроком в аргентинском футболе. Сейчас ему всего 22 года и он уже в сборной Аргентины".
"Я наблюдаю, как он тренируется со своими товарищами по команде. Он выглядит счастливым, и я надеюсь, что он останется надолго. Как и другие ребята, которые сильно выросли, он представляет большой актив для нашего клуба", — сказал Дзанетти Sky Sport.
Известно, что главным претендентом на игрока остается Барселона. Ранее агент Лаутаро отреагировал на слухи, заявив, что форвард сосредоточен на Интере.