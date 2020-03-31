Италия

Аргентинский нападающий не думает о смене клубной прописки.

Агент Лаутаро Мартинеса рассказал о трансферных новостях, которые возникают вокруг нападающего. Аргентинец сконцентрирован на Интере, но надеется, что его усилия будут вознаграждены трансфером.

"Ходят слухи, что Лаутаро хотят подписать и Реал, и Барселона, но Мартинеса это не беспокоит. Пусть другие не спят по ночам. Он никогда не звонит мне, чтобы спросить, правдивы ли слухи, он сосредоточен на том, где он находится, и своей работе.

Постоянный рост Мартинеса означает, что лучшие команды в мире с интересом наблюдают за ним. Мы надеемся, что его усилия будут вознаграждены, как они того заслуживают", — приводит слова агента Football Italia.

Напомним, что ранее Интер потребовал у Барселоны активировать клаусулу Мартинеса.