Италия

Хорват хочет остаться в итальянской команде.

Полузащитник Милана Анте Ребич намерен обсудить с руководством клуба вопрос о постоянном контракте, сообщает Сalciomercato.

Напомним, прошлым летом хорватский футболист присоединился к "россонери" на правах аренды. Права на соглашение игрока принадлежат Айнтрахту.

По данным источника, сам Ребич желает остаться в команде из Серии А, но хавбек опасается, что клуб не станет выкупать его на полноценной основе, так как на кандидатуре полузащитника настаивал директор Звонимир Бобан, который уже не работает в Милане.

Ранее сообщалось, что Ребич стал одним из тех игроков, которые высказали поддержку главному тренеру Стефано Пьоли.