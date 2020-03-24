Италия

Главный тренер "россонери" завоевал большое доверие отдельных футболистов.

Стефано Пьоли имеет хорошую поддержку среди игроков Милана, сообщает Football Italia.

Будущее итальянского специалиста находится под вопросом ввиду слухов о приходе нового главного тренера. Источник же уверяет, что Тео Эрнандес, Исмаль Беннасер и Анте Ребич доверяют Пьоли.

Отметим, что Милан после 26 туров идет на седьмой строчке турнирной таблицы.

Кроме того, ранее главного тренера открыто поддержал Самуэль Кастильехо.