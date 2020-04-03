Италия

Легендарный украинский форвард вспомнил о времени, проведенном в Серии А.

Бывший нападающий Милана Андрей Шевченко, ныне возглавляющий национальную сборную Украины, рассказал о самых значимых моментах, которые произошли с ним в период выступлений в футболке "россонери".

"Красный и черный, эти цвета всегда будут в моем сердце. Этот клуб дал мне очень многое. Он сделал меня победителем Лиги чемпионов и помог мне достичь всего в футболе".

"Милан следил за мной в течение двух лет до трансфера. Популярность итальянского футбола в то время была просто огромной. Ювентус, Милан, Рома и Наполи выделялись на общем фоне в тот период и имели в своих составах лучших игроков".

"Мне было 22 года, и я был готов к следующему шагу в моей карьере, чтобы испытать себя в самой сложной лиге и сыграть против лучших футболистов того времени. Поначалу мне было нелегко адаптироваться, но Альберто Дзаккерони сыграл огромную роль в моем прогрессе".

"Уже в дебютном сезоне у меня получилось стать лучшим бомбардиром. Я был счастлив, но мне хотелось выиграть с командой какой-нибудь трофей. Второй сезон был для нас очень сложным из-за смены главного тренера. Несмотря на это, я снова провел отличный сезон и забил 24 мяча, но мы ничего не выиграли".

"Победа в Серии А на Сан-Сиро в матче против Ромы, которая была главным конкурентом в борьбе за титул, стала просто незабываемым событием. Я помню, как необычно было видеть миланских болельщиков на стадионе, празднующих эту великую победу. Это был определенно один из лучших моментов моей футбольной карьеры".

"Был крайне эмоциональный момент, когда на Сан Сиро мне вручили Золотой мяч на следующей домашней встрече перед миланскими болельщиками. Видеть всех этих людей было незабываемо".

"Милан – это мой второй дом. За восемь лет, которые я провел в этом клубе, я очень сблизился с итальянцами. Я буду всегда помнить Италию, так как в этой стране я много чего сумел достичь. Однако, главное для меня — отношения с итальянцами и их болельщиками, особенно из Милана", — рассказал Андрей Шевченко в интервью пресс-службе Милана.

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