Италия

Агенты футболиста предлагают "волкам" своего клиента.

Полузащитник Эвертона Бернард в ближайшее трансферное окно может сменить клубную прописку. Об этом сообщает La Roma 24.

Источник информирует, что агенты экс-игрок Шахтера обратились к Роме, с предложением рассмотреть кандидатуру бразильца. Для "джаллоросси" это более чем актуально, так как команда ищет футболистов на позицию левого вингера.

Бернард хорошо знаком главному тренеру Ромы Пауло Фонсеке, так как оба вместе работали в донецком Шахтере в период с 2016-го по 2018-й.

Контракт Бернарда с Эвертоном рассчитан до 2022 года. Его рыночная стоимость составляет 20 млн евро.

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