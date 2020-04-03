Италия

Экс-тренер Сассуоло, Ромы и Сампдории Эусебио Ди Франческо рассказал о своих планах.

Вынужденный отпуск Эусебио Ди Франческо после увольнения из Сампдории продолжается уже полгода, а теперь он еще и совпал с карантином. Однако тренер не теряет времени даром — сообщила Gazzetta della Modena.

“Обо мне помнят, и у меня есть предложения, – цитирует 50-летнего специалиста Football Italia. – Например, из АПЛ, так что во время карантина я изучаю английский и практикуюсь, общаясь с внуком по Skype. Также у меня есть предложения от клубов турецкой Суперлиги и нескольких национальных сборных".

Ди Франческо-старший в качестве игрока выступал за Эмполи, Луккезе, Пьяченцу, Рому, Анкону, Перуджу и национальную сборную Италии (12 матчей, 1 гол). В качестве тренера возглавлял Виртус Ланчиано, Пескару, Лечче, Сассуоло, Рому и Сампдорию.

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