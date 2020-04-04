Италия

Защитник в будущем может переехать в Рим.

Лацио в ближайшее трансферное окно хочет приобрести защитник Милана Алессио Романьоли, сообщает Tuttosport.

По данным источника, главный тренер римлян Симоне Индзаги определил 25-летнего игрока как основную цель на межсезонье. Отмечается, что сам игрок является болельщиков "орлов", что может способствовать его переходу в Лацио.

Напомним, действующий контракт Романьоли с Миланом истекает в 2022 году, а его трансферная стоимость оценивается в 45 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что "россонери" не хотят расставаться с защитником, а планируют ему предложить новый контракт.