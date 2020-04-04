Италия

Хавбек имеет шанс уехать в Италию в межсезонье.

Руководство Милана готовится в очередной раз начать переговоры о трансфере с полузащитником Барселоны Иваном Ракитичем, сообщает Mundo Deportivo.

По данным источника, за последние несколько трансферных окон "россонери" дважды начинали диалог с хорватским футболистом, но результата это не принесло.

По данным источника, Ракитич точно покинет каталонцев в межсезонье, так как его контракт истекает в 2021 году. Отмечается, что большим препятствием для покупателей остается зарплата хавбека в восемь миллионов евро.

Ранее сообщалось, что стоимость самого футболиста руководство Барсы оценило в 20 миллионов евро.