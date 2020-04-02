Испания

Каталонцы планируют расстаться с хорватским хавбеком.

Барселона не рассчитывает на полузащитника Ивана Ракитича в следующем сезоне и готова отпустить его в другой клуб.

Как сообщает издание Marca, каталонский клуб хочет получить за центрального хавбека около 20 млн евро. Действующий контракт хорвата истекает летом 2021-го, и "сине-гранатовые" намерены выручить за него деньги в летнее трансферное окно.

В текущем сезоне 32-летний игрок провел 31 поединок в футболке Барселоны, отличившись четырьмя голами.

Ранее сообщалось, что Севилья лидирует в борьбе за Ракитича.

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