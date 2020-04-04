Италия

Туринцы находятся в поисках нового вингера.

Как сообщает Goal, Ювентус в будущее трансферное окно может приобрести у Валенсии крайнего полузащитника Феррана Торреса.

По данным источника, руководство клуба ради покупки испанского вингера готово пойти на продажу Дугласа Косты или Федерико Бернардески.

Отмечается, что Ювентус недоволен чрезмерной травматичностью бразильского футболиста, а от итальянца хочет избавиться тренерский штаб команды.

Ранее сообщалось, что туринцы могут столкнуться с серьезной конкуренцией за Торреса, так как в услугах испанца заинтересован Ливерпуль.