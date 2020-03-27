Испания

Хавбек Валенсии может перебраться на Энфилд.

Крайний полузащитник Валенсии Ферран Торрес в летнее трансферное окно уйти на повышение в английскую Премьер-лигу. Об этом сообщает AS со ссылкой на Mirror.

По информации источника, к 20-летнему испанцу проявляет интерес Ливерпуль, однако "летучие мыши" готовы расстаться со своим игроком за 90 миллионов евро, которые прописаны в контракте.

Стоит отметить, что мерсисайдскому клубу придется встретиться с серьезной конкуренцией в вопросе подписания Торреса. В услугах испанского хавбек также заинтересованы Реал, Барселона и Ювентус.

Ранее сообщалось, что Ливерпуль готов потратить значительные средства в летнее трансферное оконо.

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