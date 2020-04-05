Италия

Нападающий "шпор" может продолжить карьеру в чемпионате Италии.

Харри Кейн заинтересовал Ювентус, сообщает Calciomercato.

По информации источника, 26-летний футболист не очень доволен положением дел в Тоттенхэме.

Тем не менее, "шпоры" будут готовы отпустить своего футболиста лишь за 120-130 миллионов евро.

Учитывая кризис, а также высокую зарплату англичанина, сделка может стать неподъемной для "бьянконерри".

В текущем сезоне Кейн провел 20 матчей в АПЛ: на его счету 11 голов и 2 ассиста.

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