Италия

Главный тренер римлян прокомментировал впечатления от пребывания в Серии А.

Экс-наставнику Шахтера Паулу Фонсеке достаточно комфортно в нынешней команде.

"Вероятно, мы сможем играть в июне, но это идеальный взгляд на вещи. Мне кажется, что Италия – это большой вызов для тренера, особенно для иностранца. Я был счастлив, когда мой агент рассказал о предложении Ромы".

"Будучи тренером Шахтера, я играл против Ромы в Лиге чемпионов. Я чувствовал уровень поддержки болельщиков на Олимпико. У меня были более выгодные финансовые предложения, но я хотел бросить вызов себе, и сейчас понимаю, что сделал правильный выбор".

"Рома – большой клуб. Я чувствую поддержку и понимание поклонников, даже когда у нас был сложный период. Они страстные. Я всегда мечтал возглавить такой европейский клуб как Рома"

"Я влюблен в этот клуб и не променяю этот опыт ни на какой другой", — приводит слова Паулу Фонсеки Football Italia.

Напомним, что с 2016 по 2019 год Фонсека тренировал Шахтер.

Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Facebook, Instagram и Twitter.