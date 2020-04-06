Италия

Футболист рассмотрит вариант с "россонери", если Атлетико не выкупит его контракт.

Левый вингер мадридского Атлетико Янник Феррейра Карраско может перебраться в Милан.

По информации Calciomercato, итальянский клуб следит за 26-летним бельгийцем и готов предложить ему полноценный контракт уже этим летом.

Сам игрока выражает желание стать полноценным игроком Атлетико, где он ныне пребывает в аренде из Далянь Ифань.

Арендное соглашение Карраско с "матрасниками" истекает этим летом и мадридцы имеют опцию выкупа игрока за 11 млн евро. В случае, если Атлетико не выкупит футболиста, Карраско рассмотрит вариант с Миланом. Контракт бельгийца с Далянь Ифань рассчитан до 2022 года.

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