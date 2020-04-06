Италия

В судейском комитете беспокоятся о здоровье арбитров, работающих на системе видеоповторов.

Президент Комитета арбитров Италии Марчелло Никки рассказал, что в случае возобновления Серии А в ближайшее время, все матчи могут быть сыграны без эксплуатации технологии VAR.

"Это может быть вынужденной мерой. Сегодня VAR находится в фургонах, в компактных помещениях. Специалисты, работающие на VAR, находятся рядом друг с другом, и мы не знаем точно могут ли они быть носителями каких-либо инфекций. Существует риск, что безопасных дистанций не будет", — цитирует функционера Football Italia.

Никки ясно дал понять, что финальные решения принимает Серия А, но подчеркнул, что Комитет арбитров пока что не готов возобновлять работу.

"Если бы завтра возобновили соревнования, нас бы на этих матчах не было. Рефери беспокоятся о возможности снова увидеться со своими семьями и это самое главное. Я надеюсь, что VAR все таки будет и мы найдем альтернативные решения".

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