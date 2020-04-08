Италия

Клаудио Ваджеджи рассказал о несостоявшемся переходе своего подопечного.

В январе во время зимнего трансферного окна полузащитник Наполи Аллан мог перейти в ПСЖ. Тем не менее, неаполитанский клуб отверг это предложение.

"Наполи отклонил предложение от такого большого клуба, как ПСЖ, естественно, что ты теряешь самообладание".

"Клуб и футболист попытаются найти решение, которое устроит всех. Не знаю точно, как идут дела у Аллана с Наполи, но уверен, они справятся. Аллан – отличный профессионал", — приводит слова агента Football Italia.

В текущем сезоне Аллан провел 16 матчей в Серии А: на его счету один гол и одна результативная передача.

Ранее сообщалось, что Эвертон проявляет интерес к Лосано и Аллану.

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