Италия

"Ириски" хотят подписать двух игроков Наполи.

Нападающий Ирвинг Лосано и полузащитник Аллан из Наполи попали в сферу интересов Эвертона, сообщает издание Corriere dello Sport.

Ливерпульский клуб намерен укрепить состав летом и попытается подписать двух игроков партенопейцев, которые не входят в их планы. В приобретении футболистов заинтересован главный тренер Карло Анчелотти, который работал с ними в неаполитанском клубе.

Интерес к игрокам также проявляют Атлетико, Севилья и Валенсия.

Ранее сообщалось, что Анчелотти также хочет видеть Бэйла и Хамеса в Эвертоне.

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