Италия

Также Кассано дал характеристику Гвардиоле.

Бывший итальянский футболист Антонио Кассано вспомнил период работы с Фабио Капелло и извинился перед ним за свои проступки. Также бывший экс-игрок сборной Италии, Ромы, Милана, Интера, Реала, Сампдории, Пармы и Бари рассказал о Дэвиде Бекхэме, Пепе Гвардиоле и Марсело Бьелсе.

"У меня была одна из лучших предсезонок под руководством Фабио Капелло. Я похудел на 10 кг и весил 82. Он выпустил меня в основном составе в двух первых матчах сезона, а затем дал мне отдых в третьем матче. Но я разозлился на него. Теперь я должен принести извинения Капелло. Должен признать, что это была только моя вина", — цитирует игрока Football Italia.

"Дэвид Бэкхем был моим партнером по Реалу. Он был как рок-звезда, известная во всем мире. Но он оставался скромным. Я был красивее его, по крайней мере, немного".

Кассано рассказал о Гвардиоле, с которым вместе играл за Рому.

"Пеп был фантастическим игроком, а сейчас отличный тренер. Его сила убеждения заставляет лучших игроков принять его стиль футбола, и он единственный в мире, кто обладает такой харизмой".

Также футболист признался, что очень хотел бы поработать с Марсело Бьелсой.

"Если однажды я стану спортивным директором в каком то клубе, я сделаю все, чтобы нанять Бьелсу. Он революционер футбола, у него такой характер. Я бы с удовольствием поработал с ним".

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