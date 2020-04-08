Легендарного итальянского защитника украинского происхождения Пьетро Верховода удручает общий уровень его молодых коллег.
Пьетро Верховод (справа) против Энди Коула, Getty Images
08 апреля 2020, 15:42
Пьетро "Царь" Верховод считает, что, за редким исключением, уровень нынешних защитников значительно снизился.
"Современные защитники разучились защищаться, – цитирует 61-летнего чемпиона мира 1982 года Football Italia. – Их главная проблема в том, что они не умеют "читать игру", что приводит к нелепым ошибкам".
В 80-х — начале 90-х годов прошлого века бывший товарищ по Сампдории Алексея Михайличенко, отец которого является выходцем из Украины (Луганская область), считался одним из лучших защитников Италии, и такие звездные нападающие, как Диего Марадона, Марко ван Бастен и Габриэль Батистута называли его своим самым сложным соперником.
За карьеру игрока Верховод выступал в составе Комо (115 матчей, 6 голов), Фиорентины (28, 2), Ромы (чемпион Италии 1983 года, 30, 0), Сампдории (чемпион Италии 1991 года, обладатель Кубка 1985, 1988, 1989, 1994 годов и Суперкубка Италии 1988, 1989, 1994 годов, Обладатель Кубка Кубков 1990 года, 358, 25), Ювентуса (победитель Лиги чемпионов 1996 года и обладатель Суперкубка Италии 1995 года, 21, 2), Милана (16, 1), Пьяченцы (79, 6) и национальной сборной Италии (чемпион мира 1982 года, 45, 2).
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