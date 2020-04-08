Италия

Легендарного итальянского защитника украинского происхождения Пьетро Верховода удручает общий уровень его молодых коллег.

Пьетро "Царь" Верховод считает, что, за редким исключением, уровень нынешних защитников значительно снизился.

"Современные защитники разучились защищаться, – цитирует 61-летнего чемпиона мира 1982 года Football Italia. – Их главная проблема в том, что они не умеют "читать игру", что приводит к нелепым ошибкам".

В 80-х — начале 90-х годов прошлого века бывший товарищ по Сампдории Алексея Михайличенко, отец которого является выходцем из Украины (Луганская область), считался одним из лучших защитников Италии, и такие звездные нападающие, как Диего Марадона, Марко ван Бастен и Габриэль Батистута называли его своим самым сложным соперником.

За карьеру игрока Верховод выступал в составе Комо (115 матчей, 6 голов), Фиорентины (28, 2), Ромы (чемпион Италии 1983 года, 30, 0), Сампдории (чемпион Италии 1991 года, обладатель Кубка 1985, 1988, 1989, 1994 годов и Суперкубка Италии 1988, 1989, 1994 годов, Обладатель Кубка Кубков 1990 года, 358, 25), Ювентуса (победитель Лиги чемпионов 1996 года и обладатель Суперкубка Италии 1995 года, 21, 2), Милана (16, 1), Пьяченцы (79, 6) и национальной сборной Италии (чемпион мира 1982 года, 45, 2).

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