Массимо Ферреро настаивает на остановке чемпионата.
Массимо Ферреро, getty images
09 апреля 2020, 10:17
Владелец Сампдории Массимо Феррера заявил, что нет смысла продолжать текущий сезон Серии А, так как матчи все равно будут без зрителей.
"Нам нужно собраться с силами, потому что мы должны признать, что сезон на этом заканчивается"
"Я говорю это с тяжелым сердцем, потому что я хотел бы возобновить чемпионат, но только тогда, когда я вижу наш красивый стадион с фанатами, бьющими в свои барабаны. Я видел матч Сампдории против Вероны за закрытыми дверями, и мне было больно видеть, как мы играем в тишине. Как вы можете отпраздновать результат в этом пустынном пейзаже?"
"Зачем играть в футбол без фанатов, цвета вокруг, шума и радости? Это футбол, это развлечение и 90 минут чистого адреналина. Игра без фанатов, кому это надо?, — сказал Ферреро Telenord.
Ранее сообщалось, что команды Серии А могут получить разрешение на возобновление тренировок четвертого мая.