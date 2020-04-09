Италия

Массимо Ферреро настаивает на остановке чемпионата.

Владелец Сампдории Массимо Феррера заявил, что нет смысла продолжать текущий сезон Серии А, так как матчи все равно будут без зрителей.

"Нам нужно собраться с силами, потому что мы должны признать, что сезон на этом заканчивается"

"Я говорю это с тяжелым сердцем, потому что я хотел бы возобновить чемпионат, но только тогда, когда я вижу наш красивый стадион с фанатами, бьющими в свои барабаны. Я видел матч Сампдории против Вероны за закрытыми дверями, и мне было больно видеть, как мы играем в тишине. Как вы можете отпраздновать результат в этом пустынном пейзаже?"

"Зачем играть в футбол без фанатов, цвета вокруг, шума и радости? Это футбол, это развлечение и 90 минут чистого адреналина. Игра без фанатов, кому это надо?, — сказал Ферреро Telenord.

Ранее сообщалось, что команды Серии А могут получить разрешение на возобновление тренировок четвертого мая.