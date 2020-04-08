Уже через месяц итальянские клубы могут начать подготовку к оставшейся части сезона.
Радость игроков Лацио, getty images
08 апреля 2020, 10:49
Серия А собирается возобновить тренировки с четвертого мая, уверяет Gazzetta dello Sport.
Источник утверждает, что в таком случае завершение чемпионата Италии планируется на июль.
Дата возобновления поединков Серии А пока что остается неизвестной, но рассматриваются три варианта: 24 мая, 31 мая или 7 июня.
Напомним, ранее президент УЕФА Александр Чеферин заявил, что Серия А будет доиграна.