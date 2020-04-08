Италия

Уже через месяц итальянские клубы могут начать подготовку к оставшейся части сезона.

Серия А собирается возобновить тренировки с четвертого мая, уверяет Gazzetta dello Sport.

Источник утверждает, что в таком случае завершение чемпионата Италии планируется на июль.

Дата возобновления поединков Серии А пока что остается неизвестной, но рассматриваются три варианта: 24 мая, 31 мая или 7 июня.

Напомним, ранее президент УЕФА Александр Чеферин заявил, что Серия А будет доиграна.