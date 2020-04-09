Италия

Андрей Шевченко удостоился лестных слов от экс-игрока Интера и сборной Колумбии.

Бывший защитник миланского Интера Иван Кордоба всопмил период выступлений в Серии А и рассказал, против каких футболистов ему было играть труднее всего.

"Было очень трудно играть против Ибрагимовича. У него была сумасшедшая техника. Вы должны были быть осторожными. Если дать ему пространство, все было кончено", — приводит слова колумбийца Tuttomercatoweb.

"Самым сильным в то время был Шевченко. Если же брать вообще, то самый лучший – Роналдо. Он феномен, но я играл против него только на уровне сборных".

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