Легендарный бразилец вспомнил свой период в миланском Интере.
Роберто Карлос, Getty Images
10 апреля 2020, 14:25
Первым европейским клубом для Роберто Карлоса был Интер, однако бразильский тогда еще вингер не смог проявить себя в Италии.
"Рой Ходжсон меня уничтожил, выпуская на поле в полузащите. У меня не было ни единого шанса попасть в национальную сборную, а там был Кубок Америки-1997", — вспомнил Роберто Карлос в интервью Marca.
"Не то, чтобы мы плохо ладили с Ходжсоном – дело было в недостатке знаний о футболе".
После одного сезона в Интере Роберто Карлос перебрался в Реал, за который выступал 11 лет. С мадридцами он выиграл 13 трофеев, среди которых – четыре чемпионата Испании и три Лиги чемпионов.
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