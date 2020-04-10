Италия

Экс-наставник РБ Лейпциг прокомментировал информацию о своем переходе.

Ральф Рангник заявил, что не было серьезных переговоров между ним и руководством Милана.

"Милан? Ничего нет. Были несерьезные контакты, но такое утверждение, что я возглавлю этот клуб, не имеет ничего общего с реальностью", — приводит слова 61-летнего специалиста Goal.com.

Ранее сообщалось, что Милан определился с потенциальными сменщиками Стефано Пьоли.

В текущем сезоне Милан провел 26 матчей в чемпионате Италии, набрав при этом 36 очков.

Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Facebook, Instagram и Twitter.