Италия

"Россонери" находятся в поисках нового наставника.

Милан продолжает находиться в поисках вариантов на замену главного тренера Стефано Пиоли. Как сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио, руководство клуба определилось с тремя приоритетными кандидатурами.

Спортивный директор Милана Иван Газидис уже провел онлайн-переговоры с Ральфом Рангником. Главным препятствием в переговорах может стать бюджет, который клуб готов выделить немцу на усиление.

Также боссы "россонери" рассматривают возможность сотрудничества с испанцами Марселино и Унаи Эмери.

Ранее сообщалось, что Милан начал переговоры с агентом полузащитника Сандро Тонали.

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