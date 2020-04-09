"Россонери" находятся в поисках нового наставника.
Унаи Эмери и Марселино, Getty Images
09 апреля 2020, 15:49
Милан продолжает находиться в поисках вариантов на замену главного тренера Стефано Пиоли. Как сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио, руководство клуба определилось с тремя приоритетными кандидатурами.
Спортивный директор Милана Иван Газидис уже провел онлайн-переговоры с Ральфом Рангником. Главным препятствием в переговорах может стать бюджет, который клуб готов выделить немцу на усиление.
Также боссы "россонери" рассматривают возможность сотрудничества с испанцами Марселино и Унаи Эмери.
Ранее сообщалось, что Милан начал переговоры с агентом полузащитника Сандро Тонали.
Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Facebook, Instagram и Twitter.