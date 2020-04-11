Валлийский футболист похвалил своего одноклубника.
Аарон Рэмси, getty images
11 апреля 2020, 09:59
Полузащитник Ювентуса Аарон Рэмси высказал свое мнение об игре нападающего команды Криштиану Роналду.
"Он исключительный спортсмен. Сначала Криштиану начинает день в тренажерном зале, а потом выходит на поле".
"Он победитель. Роналду хочет выиграть каждую игру, даже самую незначительную, что бы это ни было. Он всегда будет на тренировках практиковать свои штрафные удары и все остальное".
не стоит лишний раз говорить, насколько он хорош или одержим своим делом. Роналду невероятен, он один из величайших в истории футбола", — цитирует Рэмси Goal.
Ранее защитник Пармы Бруну Алвеш заявил, что играет в воздухе лучше, чем именитый португалец.