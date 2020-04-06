Италия

Защитник Пармы уверен, что на втором этаже сильнее португальского форварда.

Бруну Алвеш признает превосходство Криштиану Роналду во всех компонентах, кроме игры на "втором этаже".

"Я играл против него несколько раз. Он ни раз не выиграл у меня воздух. Он быстрее, лучше технически, но в воздухе… Вряд ли", — приводит слова Бруну Алвеша Football Italia.

Отметим, что по версии Transfermarkt, у Алвеша лучший показатель выигранных дуэлей в воздухе – 78,4%. Он опережает Вирджила ван Дейка – 74,9%.

ТОП-5:

1. Бруну Алвеш (Парма) – 78,4%

2. Вирджил ван Дейк (Ливерпуль) – 74,9%

3. Грант Хэнли (Норвич) – 70,1%

4. Франческо Ачерби (Лацио) – 70,1%

5. Джеймс Тарковски (Бернли) – 69,6%.