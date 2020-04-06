Защитник Пармы уверен, что на втором этаже сильнее португальского форварда.
КРИШТИАНУ РОНАЛДУ, GETTY IMAGES
06 апреля 2020, 20:59
Бруну Алвеш признает превосходство Криштиану Роналду во всех компонентах, кроме игры на "втором этаже".
"Я играл против него несколько раз. Он ни раз не выиграл у меня воздух. Он быстрее, лучше технически, но в воздухе… Вряд ли", — приводит слова Бруну Алвеша Football Italia.
Отметим, что по версии Transfermarkt, у Алвеша лучший показатель выигранных дуэлей в воздухе – 78,4%. Он опережает Вирджила ван Дейка – 74,9%.
ТОП-5:
1. Бруну Алвеш (Парма) – 78,4%
2. Вирджил ван Дейк (Ливерпуль) – 74,9%
3. Грант Хэнли (Норвич) – 70,1%
4. Франческо Ачерби (Лацио) – 70,1%
5. Джеймс Тарковски (Бернли) – 69,6%.