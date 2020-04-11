Италия

В Интере не намерены рассуждать о трансферных изменениях.

Вице-президент Интера Хавьер Дзанетти заявил, что сейчас нет никакого смысла говорить, какие изменения могут произойти на трансферном рынке.

"В клубе сейчас мы не говорим о трансферном рынке, ведь главное — здоровье. Когда весь кризис пройдет, у нас будет время подумать обо всем".

"Лаутаро? Я вижу, что он счастлив , он отождествляет себя с клубом. Мы верили в него. Я вижу его будущее в Интере", — сказал Дзанетти ESPN.

Ранее аргентинский функционер заявил, что надеется на то, что в трансферное окно Лаутаро Мартинес не покинет команду.