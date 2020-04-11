Италия

Хавбек доволен своим первым сезоном в составе "россонери".

Полузащитник Милана Исмаэль Беннасер признался, что очень доволен своим пребыванием в составе итальянской команды.

Носить футболку Милана — это невероятное чувство. Мне достаточно увидеть значок Лиги Чемпионов, вышитый на нашей форме".

"Я не могу дождаться, чтобы забить в Сан-Сиро. Я влюбился в Милан. В клуб, игроков, которые были там в прошлом, и тех, кто сейчас находится в команде", — сказал Беннасер в Instagram Live.

Ранее сообщалось, что руководство Милана готово продлить контракт с защитником Алессио Романьоли.