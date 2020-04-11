Италия

"Россонери" намерены сохранить защитника в команде.

Милан хочет сохранить защитника Алессио Романьоли и планирует начать с ним переговоры по новому контракту, сообщает издание Gazzetta dello Sport.

Действующее соглашение итальянского центрбека с клубом рассчитано до июня 2022 года, а его зарплата составляет 3,5 млн евро в год. Руководство "россонери" готово увеличить зарплату футболиста до 5 млн евро в год, чтобы удержать его в команде.

В текущем сезоне 25-летний игрок провел 29 поединков в футболке Милана.

Ранее сообщалось, что Барселона и Лацио готовы побороться за Романьоли.

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