Сербский футболист может оказаться в Турине.
Сергей Милинкович-Савич, getty images
11 апреля 2020, 13:30
Как сообщает CalcioMercato, если Ювентусу не удастся договориться с полузащитником Манчестер Юнайтед Полем Погба, то клуб обратится к хавбеку Лацио Сергею Милинковичу-Савичу.
По данным источника, также в список вероятных и более дешевых альтернатив входят игрок Брешии Сандро Тонали и хавбек Фиорентины Гаэтано Кастровилли.
Отмечается, что Погба остается главной трансферной целью Ювентуса на будущее трансферное окно, но в Турине опасаются, что футболист может выбрать переезд в Реал.
Тем не менее, ранее СМИ сообщали, что и сам французский полузащитник склоняется к тому, чтобы вернуться в Италию.