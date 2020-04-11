Италия

Сербский футболист может оказаться в Турине.

Как сообщает CalcioMercato, если Ювентусу не удастся договориться с полузащитником Манчестер Юнайтед Полем Погба, то клуб обратится к хавбеку Лацио Сергею Милинковичу-Савичу.

По данным источника, также в список вероятных и более дешевых альтернатив входят игрок Брешии Сандро Тонали и хавбек Фиорентины Гаэтано Кастровилли.

Отмечается, что Погба остается главной трансферной целью Ювентуса на будущее трансферное окно, но в Турине опасаются, что футболист может выбрать переезд в Реал.

Тем не менее, ранее СМИ сообщали, что и сам французский полузащитник склоняется к тому, чтобы вернуться в Италию.