Англия

Француз хочет продолжить карьеру в своей бывшей команде.

Как сообщает журналист Николо Скира, полузащитник Манчестер Юнайтед Поль Погба настроен в будущее трансферное окно вернуться в Ювентус.

По данным источника, туринцы также заинтересовано в том, чтобы вновь пригласить французского футболиста, и клуб ведет переговоры с агентом игрока Мино Райолой.

Также отмечается, что Юнайтед готов вести переговоры о продаже Погба, так как в клубе считают, что заменить хавбека сумеет прибывший в январе Бруну Фернандеш.

Также известно, что за ситуацией вокруг игрока наблюдает Реал. Испанские СМИ сообщали, что агент полузащитника нацелен организовать переход именно в стан мадридцев.