Ганский хавбек в будущем может переехать в Италию.
Томас Партей, getty images
11 апреля 2020, 15:48
Как сообщает AS, в будущее трансферное окно Интер может предпринять попытку заключить контракт с полузащитником Атлетико Томасом Партеем.
Напомним, у ганского футболиста есть опция выкупа в размере 50 миллионов евро, но "матрасники" намерены предложить игроку переподписать сделку, увеличив сумму отступных.
В текущем сезоне Томас Партей провел за Атлетико 35 матчей во всех турнирах, в которых он забил три гола и отдал одну результативную передачу.
По данным источника, за ситуацией вокруг хавбека мадридцев активно наблюдают Манчестер Юнайтед и лондонский Арсенал.