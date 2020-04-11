Италия

Ганский хавбек в будущем может переехать в Италию.

Как сообщает AS, в будущее трансферное окно Интер может предпринять попытку заключить контракт с полузащитником Атлетико Томасом Партеем.

Напомним, у ганского футболиста есть опция выкупа в размере 50 миллионов евро, но "матрасники" намерены предложить игроку переподписать сделку, увеличив сумму отступных.

В текущем сезоне Томас Партей провел за Атлетико 35 матчей во всех турнирах, в которых он забил три гола и отдал одну результативную передачу.

По данным источника, за ситуацией вокруг хавбека мадридцев активно наблюдают Манчестер Юнайтед и лондонский Арсенал.