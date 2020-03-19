Испания

Арсенал надеется подписать ганского хавбека предстоящим летом.

Руководство Атлетико в ближайшее время планирует начать переговоры о продлении контракта с Томасом Партеем, поскольку к футболисту проявляет интерес лондонский Арсенал. Об этом сообщает Football Espana.

Дело в том, что в нынешнем соглашении 26-летнего хавбека есть пункт, позволяющий потенциальному покупателю выкупить его примерно за 50 миллионов евро. "Канониры" готовы выплатить эту клаусулу, но Атлетико также не собирается расставаться с Партеем.

По информации источника, мадридский клуб намерен предложить опорному полузащитнику новый контракт на улучшенных условиях, а также увеличить его минимальную сумму выкупа до 100 миллионов евро.

В текущем сезоне Томас Партей провел за Атлетико 35 матчей во всех турнирах, в которых он забил три гола и отдал одну результативную передачу.

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