Бывший защитник Интера — о португальском специалисте.
ХАВЬЕР ДЗАНЕТТИ, GETTY IMAGES
12 апреля 2020, 00:21
Хавьер Дзанетти высокого мнения о нынешнем главном тренере Тоттенхэма.
"Моуриньо – великий тренер, он передал Интеру всю свою страсть, когда возглавлял этот клуб".
"Благодаря ему и его личным качествам, мы добились высоких результатов", — приводит слова Хавьера Дзанетти ESPN.
Под руководством Жозе Моуриньо Интер сумел выиграть два раза Серию А, по одному разу Лигу чемпионов, Кубок Италии и Суперкубок Италии.
Ранее Хавьер Дзанетти выразил надежду, что Лаутаро Мартинес продолжит карьеру в Интере.
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