Италия

Бывший защитник Интера — о португальском специалисте.

Хавьер Дзанетти высокого мнения о нынешнем главном тренере Тоттенхэма.

"Моуриньо – великий тренер, он передал Интеру всю свою страсть, когда возглавлял этот клуб".

"Благодаря ему и его личным качествам, мы добились высоких результатов", — приводит слова Хавьера Дзанетти ESPN.

Под руководством Жозе Моуриньо Интер сумел выиграть два раза Серию А, по одному разу Лигу чемпионов, Кубок Италии и Суперкубок Италии.

Ранее Хавьер Дзанетти выразил надежду, что Лаутаро Мартинес продолжит карьеру в Интере.

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