Туринцы всерьез нацелились на нападающего Фиорентины.
Федерико Кьеза, getty images
12 апреля 2020, 10:26
Ювентус предложил Фиорентине 50 миллионов евро за Федерико Кьезу, сообщает Corriere dello Sport.
Туринцы собираются выиграть конкуренцию за итальянца у других команд, но президент "фиалок" Рокко Комиссо не хочет продавать игрока.
В текущем сезоне Серии А Кьеза провел на поле 23 поединка, в которых забил шесть голов и отдал три результативные передачи.
Напомним, что на итальянского нападающего также претендует Манчестер Юнайтед.