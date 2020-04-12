Италия

Туринцы всерьез нацелились на нападающего Фиорентины.

Ювентус предложил Фиорентине 50 миллионов евро за Федерико Кьезу, сообщает Corriere dello Sport.

Туринцы собираются выиграть конкуренцию за итальянца у других команд, но президент "фиалок" Рокко Комиссо не хочет продавать игрока.

В текущем сезоне Серии А Кьеза провел на поле 23 поединка, в которых забил шесть голов и отдал три результативные передачи.

Напомним, что на итальянского нападающего также претендует Манчестер Юнайтед.