Италия

Массимо Челлино против возобновления Серии А.

Президент Брешии Массимо Челлино заявил, что он не позволит своей команде принять участие в возобновленной Серии А, даже если клубу будут засчитывать технические поражения.

"Я повторяю, что если матчи возобновятся, я просто не позволю своей команде играть. Это не просто провокация. Они могут снимать очки, если хотят, я несу всю ответственность за это".

"Что касается Федерации футбола Италии, им следует больше сосредоточиться на проверке финансового положения клубов, а не вопросом телевизионный прав".

"Серьезно, дайте им прогуляться по Брешии и посмотреть, что здесь происходит. Я не ищу никаких преимуществ и не боюсь понижения, потому что знаю, что клуб не обанкротится, и мы вернем себе место в Серии А", — сказал Челлино газете Giornale di Brescia.

Ранее сообщалось, что в будущее трансферное окно Брешию может покинуть хавбек Сандро Тонали, которым интересуется Милан.