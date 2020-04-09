Италия

Полузащитник Брешии может продолжить карьеру в стане "россонери".

Руководство Милана хочет подписать хавбека Брешии Сандро Тонали и уже провело встречу с агентом игрока, утверждает журналист Calciomercato Даниэле Лонго.

Тонали, которого Андреа Пирло считает "лучшим полузащитником чемпионата Италии", интересен Ювентусу, ПСЖ и ряду английских клубов.

В Брешии готовы отпустить игрока сборной Италии, но не дешевле, чем за 50 миллионов евро.

В нынешнем сезоне 19-летний воспитанник Брешии отметился одним голом и пятью ассистами в 23 играх Серии А.