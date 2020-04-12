Швед не планирует вешать бутсы на гвоздь.
Златан Ибрагимович, getty images
12 апреля 2020, 22:25
Нападающий Милана Златан Ибрагимович не намерен по окончанию нынешнего сезона завершать карьеру, сообщает Gazzetta dello Sport.
По данным источника, шведский футболист отбросил вариант с тем, чтобы повесить бутсы на гвоздь, но думает над тем, оставаться ли в составе "россонери".
Известно, что Ибрагимович не стал придерживаться карантина в Италии, а отправился в Швецию, где поддерживает форму с Хаммарбю.
Ранее сам нападающий подтвердил, что все еще не принял решение о своем будущем.