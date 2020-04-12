Италия

Швед не планирует вешать бутсы на гвоздь.

Нападающий Милана Златан Ибрагимович не намерен по окончанию нынешнего сезона завершать карьеру, сообщает Gazzetta dello Sport.

По данным источника, шведский футболист отбросил вариант с тем, чтобы повесить бутсы на гвоздь, но думает над тем, оставаться ли в составе "россонери".

Известно, что Ибрагимович не стал придерживаться карантина в Италии, а отправился в Швецию, где поддерживает форму с Хаммарбю.

Ранее сам нападающий подтвердил, что все еще не принял решение о своем будущем.