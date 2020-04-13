Италия

Колумбиец может оказаться в другой итальянской команде.

Руководство Интера заинтересовано в том, чтобы в будущее трансферное окно приобрести у Ювентуса крайнего полузащитника команды Хуана Куадрадо, сообщает Calciomercato.

По данным источника, главный тренер "нерадзурри" Антонио Конте определил колумбийского игрока, как одну из основных трансферных целей на межсезонье.

Отмечается, что Ювентус может воспользоваться ситуацией вокруг Куадрадо ради того, чтобы привести в команду нападающего Мауро Икарди.

Ранее полузащитник поведал о том, как футболисты туринской команды приняли решение пойти на сокращение зарплат.